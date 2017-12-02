Aydın Polisi Gençleri Korumak İçin Denetimlerini Sıklaştırdı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekipleri gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla genel asayiş uygulamalarını...

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekipleri gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla genel asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla dün akşam il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 390 iş yeri ve iş yerindeki kişilerin bilgileri kontrol edildi. Belgelerinde eksiklik tespit edilen 3 iş yerine ceza kesilen denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.