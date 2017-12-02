  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 16 °C

Aydın Polisi Gençleri Korumak İçin Denetimlerini Sıklaştırdı

» »
Aydın Polisi Gençleri Korumak İçin Denetimlerini Sıklaştırdı
AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekipleri gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla genel asayiş uygulamalarını...

AYDIN (İHA) – Aydın'da, polis ekipleri gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla genel asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu madde, alkol ve kumar gibi kötü alışkanlıklarından korumak amacıyla dün akşam il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 390 iş yeri ve iş yerindeki kişilerin bilgileri kontrol edildi. Belgelerinde eksiklik tespit edilen 3 iş yerine ceza kesilen denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Narko-mobil Whatsapp İhbar Hattı02 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
  • Eşini 9 Yerinden Bıçaklayan Zanlı Yakalandı02 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
  • Minik Özgü’nün Ölümünde Kahreden Detay02 Aralık 2017 Cumartesi 11:23
  • Seydikemer’de Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü02 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • 4 Teröristin Öldürüldüğü Operasyona Özel Klip02 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Fırtınada Kabusu Yaşadılar02 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Acil Şarj İstasyonu Gibi Kumar Makinesi02 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonları02 Aralık 2017 Cumartesi 10:58
  • Van’da 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi02 Aralık 2017 Cumartesi 10:48
  • Emniyet Ve Jandarmadan Pkk Sığınaklarına Ortak Operasyon02 Aralık 2017 Cumartesi 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti