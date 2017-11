Aydın Tabip Odası, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

Aydın Tabip Odası Yönetimi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çağa rağmen kadınların...

Aydın Tabip Odası Yönetimi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çağa rağmen kadınların halen şiddete maruz kaldığını kadına şiddet uygulayanların başında ise hayat arkadaşlarının geldiğini belirtti.

Konuyla ilgili Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yağan Başkan Hakan Karagözlü, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılından bu yana Mirabel Kardeşler'in onurlu mücadelesi adına 25 Kasım gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellediğini belirten Karagözlü, " Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2013 yılında yayınlanan rapor kadına yönelik şiddetin küresel düzeyde boyutlarını ortaya koymaktadır. Dünya çapında kadınların yüzde 35'i ya partnerinin fiziksel veya cinsel şiddetine ya da partneri olmayan bir kişinin cinsel şiddetine maruz kalmaktadır. Ancak bazı ülke araştırmaları, kadınların yüzde 70'inin yaşamları boyunca partnerlerinden fiziksel veya cinsel şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır" dedi.

Türkiye'de 2014 yılı verilerine göre, yaşamları boyunca her üç kadından birinin fiziksel ve her on kadından birinin de cinsel şiddet gördüğünü belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, "Son on iki ayda bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5'dir. 2016 yılında toplam 328 kadın öldürülmüşken, 2017 yılının daha Ekim ayında öldürülen kadın sayısı 339'a yükselmiştir. Bu kadınların yüzde 35'i, boşanmak istediği için, ilişkisini sonlandırmak istediği için ve kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürülmüştür. Cinayetleri işleyenlerin yüzde 70'i kadınların en yakınları olan eşi, babası, oğlu ya da kardeşidir" diyerek "Aydın Tabip odası olarak bu verilerin karşısında dehşete düşmekteyiz . Kadınlarımızı koruyamamaktayız" ifadelerine yer verdi.