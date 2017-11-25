  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Aydın Tabip Odası, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti

» »
Aydın Tabip Odası, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti
Aydın Tabip Odası Yönetimi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çağa rağmen kadınların...

Aydın Tabip Odası Yönetimi "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz çağa rağmen kadınların halen şiddete maruz kaldığını kadına şiddet uygulayanların başında ise hayat arkadaşlarının geldiğini belirtti.

Konuyla ilgili Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yağan Başkan Hakan Karagözlü, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılından bu yana Mirabel Kardeşler'in onurlu mücadelesi adına 25 Kasım gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellediğini belirten Karagözlü, " Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2013 yılında yayınlanan rapor kadına yönelik şiddetin küresel düzeyde boyutlarını ortaya koymaktadır. Dünya çapında kadınların yüzde 35'i ya partnerinin fiziksel veya cinsel şiddetine ya da partneri olmayan bir kişinin cinsel şiddetine maruz kalmaktadır. Ancak bazı ülke araştırmaları, kadınların yüzde 70'inin yaşamları boyunca partnerlerinden fiziksel veya cinsel şiddet gördüklerini ortaya koymaktadır" dedi.

Türkiye'de 2014 yılı verilerine göre, yaşamları boyunca her üç kadından birinin fiziksel ve her on kadından birinin de cinsel şiddet gördüğünü belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, "Son on iki ayda bu oranlar sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5'dir. 2016 yılında toplam 328 kadın öldürülmüşken, 2017 yılının daha Ekim ayında öldürülen kadın sayısı 339'a yükselmiştir. Bu kadınların yüzde 35'i, boşanmak istediği için, ilişkisini sonlandırmak istediği için ve kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürülmüştür. Cinayetleri işleyenlerin yüzde 70'i kadınların en yakınları olan eşi, babası, oğlu ya da kardeşidir" diyerek "Aydın Tabip odası olarak bu verilerin karşısında dehşete düşmekteyiz . Kadınlarımızı koruyamamaktayız" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Vekili Çiçekli Gazetecilerle Buluştu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Vali Demirtaş’tan Darbe Gecesi Albaya ’Kafana Sıkarım’ Çıkışı25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Gazetecilerden Duyarlı Davranış25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Aydın Tabip Odası, Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekti25 Kasım 2017 Cumartesi 16:13
  • Kadın Barınma Evi’nde Kalan Kadınların El Emeği Göz Nuru Ürünler Sergilendi25 Kasım 2017 Cumartesi 16:08
  • Bakanlar Albayrak Ve Soylu’dan Eren Bülbül’ün Ailesine Ziyaret25 Kasım 2017 Cumartesi 16:03
  • Adıyaman Barosundan ‘Kadına Yönelik Şiddet’ Açıklaması25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Kadınlar Meydanlardan Seslendi25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Dr. Bahçacı: “Kendilerini Diş Hekimi Olarak Tanıtan Kişilerle Mücadele Ediyoruz”25 Kasım 2017 Cumartesi 15:58
  • Paris Cenaze Levazımatı Fuarı’nda Müslümanlar İçin Özel Tabut25 Kasım 2017 Cumartesi 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti