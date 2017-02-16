Aydın Tarım Fuarı Kapılarını 5. Kez Ziyaretçilere Açtı

Aydın'da 16-19 Şubat tarihleri arasında 5.'si düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Aydın'da 16-19 Şubat tarihleri arasında 5.'si düzenlenen Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Aydın yeni otogar karşısında bulunan Tariş pamuk depolarında yer alan fuar Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Kurmay Albay Halil Şen, Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın'da 5. Tarım ve Gıda Fuarını düzenlediklerini belirtti. Bosnalı "Fuarımız, şu anda 240 firma ile tekrar kapılarını açtı. Tarım fuarımız16 ve 19 Şubat tarihleri arasında olacak. Ege Bölgesi illerinden ve ilçelerinden çok sayıda misafir gelecek. İnşallah hayırlısı olur. Geçen seneki satış rakamlarını geçeceğimizi tahmin ediyorum. Aydın, Tarım Fuarı ile tüm Türkiye'de ismini duyuracak. Başka fuarlara da yavaş yavaş el atarak fuar çeşitliliğini arttırmamız lazım. Ben o bakımdan fuara katılan firmalarımızı hem de bu olayda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Aydın'lı firmaların 3 milyar dolarlık ihracat rakamına çok kısa sürede ulaşabileceğini ifade ederek, "Bu potansiyel bizde var. Bunun gelişmesi için bu fuarlarda buna fırsat verir. Fuarın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu fuarı çok başarılı bulduğunu söyleyerek, " Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonra Aydın'da uluslar arası fuarlar düzenleyeceğiz" dedi.

Fuarın açılışına katılan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki heyet, fuara katılan firmaların stantlarını gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldılar.

Aydın yeni otogar karşısında bulunan Tariş pamuk depolarında yer alan fuar 19 Şubat Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.