Aydın Ticaret Borsası ’5 Yıldız’ Seviyesinde Akreditasyon Belgesini Yeniledi

Aydın Ticaret Borsası üyelerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Borsa bu kapsamda "5 Yıldız" seviyesinde akreditasyon belgesini yeniledi.

Aydın Ticaret Borsası üyelerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor. Borsa bu kapsamda "5 Yıldız" seviyesinde akreditasyon belgesini yeniledi.

12.Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleşti. 6.Dönem TOBB Akreditasyon sistemi ile 2010 yılından bu yana üyelerine 5 yıldızlı hizmet veren Aydın Ticaret Borsası, sertifika törenine Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Üyeleri Erkan Aslan ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ulgen, Genel Sekreter V. Hakan Ünal ve Ar-Ge Kalite Sorumlusu Cansu Karabulut katıldı.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa'nın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi. Ayıca 54 Oda ve Borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "1 adet Odamız da akreditasyon seviyesini yükseltti. Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

Aydın Ticaret Borsası A sınıfı Akreditasyon Sertifikasını TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete'den aldı. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, yaptığı açıklamada; "Borsamız 2010 yılında, TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine entegre olmuştur. Bu doğrultuda Borsamız da başlatılan kapasite geliştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla, hem hizmetlerin nicelik ve nitelikleri artırılmış, hem de bu hizmetler çağdaş yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi ile üyelere sunulmaktadır. Aydın Ticaret Borsası 5 Yıldız seviyesinde A sınıfı Akreditasyon Belgesini yenilemenin haklı gururunu yaşıyor. Amacımız her zaman üyelerimize en iyi hizmeti vermektir. Borsamız bu bilinçle, çağdaş Borsacılığın gereklerini yerine getirmek üzere, çalışmalarına devam edecektir" diye konuştu.