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Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağını Van’da Tanıtacak

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Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağını Van’da Tanıtacak
Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında 20 ilde yapılacak tadım ve tanıtım faaliyetlerinin...

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında 20 ilde yapılacak tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 19.'su 15-16 Ttemmuz 2017 tarihlerinde Van'da gerçekleşecek

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on dokuzuncusu 15-16 Temmuz tarihlerinde Van ilinde Van AVM'de" gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Projenin amacı kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tadım uzmanlarımız tarafından, tadım yaptırılarak kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, Zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. Vanlıları Zeytinyağı Tadım Etkinliğimize bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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