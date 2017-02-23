  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağını Zonguldak’ta Tanıtacak

» »
Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağını Zonguldak’ta Tanıtacak
Aydın Ticaret Borsası tarafından "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında 20 ilde yapılacak tadım ve tanıtım faaliyetlerinin...

Aydın Ticaret Borsası tarafından "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında 20 ilde yapılacak tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 16.'sı 25-26 şubat 2017 tarihlerinde Zonguldak'ta gerçekleşecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi" kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on altıncısı 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Zonguldak "Esas67Burda AVM'de" gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Zeytinyağı bir meyve suyu gibi tamamen fiziksel işlemlere tabi tutularak üretilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı iz (minör) bileşenler dediğimiz yararlı bileşenleri içermektedir. Zeytinyağının yöresel ve lezzet özelliklerini belirleyen maddeler, uçucular dahil olmak üzere bu grupta yer almaktadır. Bu minör yararlı maddelerin nitelik ve nicelikleri zeytinin cinsine, üretildiği bölgenin ekosistemine, yağın çıkarılış teknolojisine, depolama ve şişeleme faktörlerine bağlıdır. Zeytin meyvesi uygun şartlar 27-300 de, oksijen ve ışık kaynağından uzak bir şekilde sıkıldığı takdirde, elde edilen zeytinyağı yukarıda bahsi geçen bütün minör, yararlı bileşenleri zeytinin çeşidine ve coğrafi şartlarına göre uygun oranlarda içerecektir. Bir zeytinyağının bu bileşenleri içerip içermediğini çok karmaşık yöntemlerle tespit edebildiğimiz gibi, kabaca içerdiğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş (örneğin zeytin) hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk (Acılık) ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Projemizin amacı da kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tadım uzmanlarımız tarafından, tadım yaptırılarak kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, Zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. Zonguldaklıları Zeytinyağı Tadım Etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Karaman; “Ergenlik Sivilcesi Tedavi Gerektiren Bir Hastalıktır”23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Medaş´tan Kardeş Okul Projesi23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Chp Malatya İl Başkanı Kiraz, Eski Köy Garajının Girişinin Toprakla Kapatılmasına Tepki Gösterdi23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Salihlili Gençler Heyecanla Projenin Bitmesini Bekliyor23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Aydın’da Çatıdan Yükselen Duman Korkuttu23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Etso Üyesi Kobi’lere Ek Nefes Kredisi23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • "Nostaljik Şarkılar" Konseri Düzenlenecek23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Pütürge Belediye Başkanı Polat “Yeni Sisteme İhtiyaç Var”23 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Manisa Büyükşehir Soma’da Muhtarlarla Buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Araç Bakım Atölyeleri Zaman Ve Kaynak Tasarrufu Sağlıyor23 Şubat 2017 Perşembe 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti