Aydın Ticaret Borsası’nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80-13,80 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,80 TL en çok 13,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 12,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,65 TL en çok 6,00 TL.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.