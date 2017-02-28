Aydın Ticaret Borsası’nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80-13,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,80-13,80 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,80 TL en çok 13,80 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 12,50 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,65 TL en çok 6,00 TL.