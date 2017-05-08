Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,25-14,00 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,25 TL en çok 14,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 17,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 2,50 TL en çok 8,00 TL ve Danaeti Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 26,46 TL en çok 26,80 TL.