Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,30-13,90 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,30 TL en çok 13,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 10,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 3,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,90 TL en çok 7,90 TL.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.