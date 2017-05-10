Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,30-13,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,30-13,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,30 TL en çok 13,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,50 TL en çok 10,50 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 3,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,90 TL en çok 7,90 TL.