Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81-14,70 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81-14,70 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,81 TL en çok 14,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,65 TL en çok 12,65 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,69 TL en çok 5,15 TL.