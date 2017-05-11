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Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

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Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81-14,70 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,81-14,70 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,81 TL en çok 14,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,65 TL en çok 12,65 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,69 TL en çok 5,15 TL.

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