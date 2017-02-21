Aydın Ticaret Borsası’nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,30-13,45 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,30 TL en çok 13,45 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,20 TL en çok 9,15 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 6,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 7,00 TL.
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