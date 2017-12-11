Aydın Ticaret Borsası’ndan Başkan Çerçioğlu’na Ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir...

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ve yönetim kurulu üyeleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Yeni yönetimi ile başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Başkan Çerçioğlu'na Aydın iline yapmış olduğu başarılı hizmetler ve yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Aydın Ticaret Borsası yönetim kurulu üyelerine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.