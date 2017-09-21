Aydın Tümsiad’tan İlköğretim Haftası Mesajı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, İlköğretim Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, yayınladığı mesajda; "Yepyeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba dedik. Bir milletin can damarını oluşturan eğitim öğretim olgusu, üzerine titrenmesi gereken bir olgudur. Okullar adeta milletimizin üretim yeridir. Ekonominin, sanatın, teknolojinin, tarımın ve daha birçok disiplinin yapım atölyesidir. Bu olguların tümüne medeniyet diyoruz. Sonuç olarak eğitim ve öğretim müessesesi medeniyet hamurumuzu yoğuran kurumdur.

Bu hayati mecrada kalitenin yükselmesi milletimizin medeniyet seviyesinin yükselmesi anlamındadır. İçinde bulunduğumuz İlköğretim haftası vesilesi ile öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin ilköğretim haftasını kutluyoruz. İlkokula yeni başlayan kardeşlerimizin cesaret ve telaşlarını candan paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.