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Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim’de Yapacak

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Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim’de Yapacak
Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında ilki Kuşadası'nda gerçekleştirilen Turizm Toplantısı'nda oluşturulan Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını...

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında ilki Kuşadası'nda gerçekleştirilen Turizm Toplantısı'nda oluşturulan Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim'de yapacak.

Vali Ömer Faruk Koçak Başkanlığında Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Turizm İl Müdür Vekili Nusret Debre'nin yanında sektör temsilcilerinin de katıldığını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ikinci toplantıya ev sahipliği yapmak için ilçede hemen hazırlıklara başladıklarını söyledi.

"Platform ciddi katkı sağlayacaktır"

Oluşturulan Aydın Turizm Platformu'nun tüm Aydın'ı kapsayarak önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Aydın Valisi Sayın Ömer Faruk Koçak in katkılarıyla oluşturulan bu platform tüm Aydın "ı kapsayacak şekilde düşünülmüştür. Aydın ve ilçelerine hem turizm hem de tanınılırlık açısından katkı sağlayacağına inancım sonsuzdur. Birlikte ortak adımlar atmamızın bizi daha güçlü kılacağına inanıyor ve bu platformu önemsiyorum. Aydın'ın hem tarihi hem de turistik ilçelerinden olan Didim için ve tüm Aydın için biz de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diyerek bu platformun güçlü bir paydaşı olarak çalışmalarda yer alacaklarını kaydetti.

Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim’de Yapacak

Aydın Turizm Platformu 2. Toplantısını Didim’de Yapacak

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