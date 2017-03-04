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Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı

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Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı
Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulun'un Mart ayı toplantısı Söke Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulun'un Mart ayı toplantısı Söke Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Söke Ziraat Odası toplantı mekanı olarak bir ilki gerçekleştirerek, Aydın ili Söke ilçesinin en otantik ve tarihi mekanlarından biri olan eski Doğanbey Köyü'nü seçti. Toplantı Söke'nin denize kıyısı olan, tarihi M.Ö. 7. yüzyıla dayanan, tarihi Rum evlerinin bulunduğu ve Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan Eski Doğanbey köyünde yapıldı.

Söke'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı farklı noktalarına dikkat çekmek üzere Eski Doğanbey Köyü'nde yapılan toplantıya Aydın ili ve ilçelerinin Ziraat Odası Başkanlarının yanı sıra Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Söke Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız da katıldı.

Bölgenin bakir kalan alanlarından biri olan Doğanbey'i gündeme getirmek için koordiansyon kurulu toplantısını Doğanbey Köyünde gerçekleştirdiklerini ifade eden ev sahibi Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; "Doğanbey ve Dilek yarımadası milliparkını ülke ve tüm dünyaya tanıtmak dileğimiz. Buradaki bitki örtüsü, hayvan çeşitliliği, tarım ve denizi ile ülkenin en temiz en nadide yerlerinden birisi. Burada yetişen ürünlerde kendisi kadar organik. Bu niyetle toplantımızı burada yapmak istedik" dedi.

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı ise; "Aydınımız tarım ve turizm kenti. Aydınımızın her köşesinde antik kent ve tarihi eser bulmak mümkün. Turizm ve tanıtım ne kadar gelişirse tarım ürünlerini de pazarlamak o kadar mümkün. Aydın'da turizmle tarım birbirine bağlı dallar. Böyle bir ortamda tarımsal bir toplantıyı yapmak, turizme de katkı diye düşünüyorum. Bu anlamda, bu düşünceyi gerçekleştiren Söke Ziraat Odamıza teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı ev sahibi Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı Başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. Bölgenin tarımsal konularındaki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantının ardından katılımcılar Karina bölgesinde gerçekleşen yemeğe geçti.

Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı

Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı

Aydın Ziraat Odaları Söke’nin Tarihi Doğanbey Köyünde Toplandı

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