Aydın’da 13 Polis Gözaltına Alındı, 4 Kişi Tutuklandı

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 13 polis memuru gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen...

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 13 polis memuru gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerinin önceki günlerde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün gerçekleştirdiği operasyonlarda ise terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis memuru gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.