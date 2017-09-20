Aydın’da 3 Ayrı Yerde Orman Yangını

Aydın'da akşam saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile her 3 yangın da kontrol altına alınırken yangınlarla ilgili...

Aydın'da akşam saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile her 3 yangın da kontrol altına alınırken yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk yangın, Aydın'ın Köşk ilçesi ile Ödemiş ilçesi arasında kalan ve çöp döküldüğü için sürekli yangınların çıktığı Çinegene Uçtu Deresi yakınlarında çıktı. Çöplükten çıktığı belirlenen yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, aynı saatlerde Söke ve Kuşadası ilçesi yakınlarında da yangın çıktı. Söke İlçesi'ne bağlı Yenidoğan Mahallesi Özbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken bir yangın da Kuşadası Davutlar Mahallesi yakınlarında başladı. Adeta yangından yangına koşan ekipler alevlerle mücadele ederken Davutlar Sanayisinin üst kısmında çıkan yangında kontrol altına alındı.

Söke Yenidoğan ile Kuşadası Davutlar'da çıkan yangınlar şüpheli bulunurken güvenlik güçlerince her iki yangın ile ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığı öğrenildi.