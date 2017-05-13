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Aydın’da 67 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Aydın’da 67 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kuşadası Körfezi ve Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 67 kaçak göçmen...

Kuşadası Körfezi ve Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 67 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekiplerinin ilk operasyonu Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında yapıldı. Saat: 04.20 sıralarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan sahil güvenlik ekipleri, havadan yapılan incelemede Tekağaç Burnu güney batısında hareket halinde bir bot tespit etti. Durdurulan bot içerisindeki Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise Saat: 05.45 sıralarında bir grup kaçak göçmenin lastik bir botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Havadan ve denizden yapılan operasyonun ardından lastik bot Kuşadası Körfezi Davutlar sahili açıklarında durdurularak, içerisindeki 38 kaçak göçmen gözaltına alındı. İki operasyonda yakalanan toplam 67 kaçak göçmen ifadeleri alınıp, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Aydın’da 67 Kaçak Göçmen Yakalandı

Aydın’da 67 Kaçak Göçmen Yakalandı

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