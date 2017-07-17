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Aydın’da 73 Adet Kaçak Cep Telefonu Yakalandı

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Aydın’da 73 Adet Kaçak Cep Telefonu Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdığu bir araçta yapılan aramada 73 adet kaçak cep telefonu yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdığu bir araçta yapılan aramada 73 adet kaçak cep telefonu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada çelitli marka ve modellerde 73 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araç sürücüsü olan E.C. şahıs gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında E.C'nin İzmir ilinde çalışmakta olduğu işyerinde de İzmir Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle irtibat sağlanarak arama yapılması sağlandı. G.H. ve M.Y. isimli şahısların sahibi ve işletmecisi oldukları anlaşılan işyerinde yapılan aramada muhtelif marka ve modellerde 488 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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