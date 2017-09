Aydın’da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, ilin kalfası, ilin çırağı seçilen kişilere ödülleri takdim edildi.

Aydın'da Ahilik Haftası kutlamaları coşku ile gerçekleşti. İlk tören Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, Ticaret İl Müdürlüğü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası Başkanlığı ve Aydın Sanayi Odası Başkanlığının çelenk sunması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile devam edildi. Aydın Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü Aydın Atatürk Kent Meydanında sona erdi.

Kutlamalara Atatürk Kent Meydanında düzenlenen programla devam edildi.

Programın ilk konuşmasını yapan Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan bu yıl 30.sunu kutlayacakları Ahi Evran Haftasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ahilik kutlamaları 1987 yılından 2008 yılına kadar ahiliğin beşiği olan Kırşehir'de her yıl kutlanırdı. 2008 yılından bugüne kadar da tüm Türkiye'de kutlanmaya başladı. İlimizde de 2008 yılından bu yana Ahilik geleneklerine yakışır bir şekilde, Ahiliği gelecek nesillerimize aktarabilmek ve ahiliği esanf ve sanatkarlarımız dışında tüm vatandaşlarımıza anlatabilmek için törenler düzenlenmekte ve çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Ahlak ve sanatın cömertlikle dayanışmasıyla uyumlu birleşmesinden oluşan ahilik Anadoluda Ahi Evran tarafından kurularak günümüze kadar gelmiştir. Yüzyıllardır insana değer veren dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan değerlerinden vazgeçmeyen esnaf ve sanatkarlar günümüzde de sevgi bilgi dostluk adalate ve dayanışmaya büyük önem vermektedir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuşmasında esnafların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Toplumları her döneminde ihtiyaç duyulan ticaretin düzen içerisinde yürütülmesini amaçlayan bu gelenek, bugünde toplumumuzun ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Ahilik toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran kaynaştıran dost eden ve dyanışmayı sağlayan bir yapıdır. Bu yapıyı koruyarak günümüze kadar gelen esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin bugünkü haline gelmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizlerinde bildiği gibi Aydın Büyükşehir Belediyesinde esnaf komisyonu vardır. Aydınımızın esnafı ile ilgili tüm sorunlar bu komisyonda görüşülmektedir. Sizlerle beraber ortak akılla bugüne kadar yürürttük. Bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafların bu ülke için çok önemli olduğundan bahsederek, "Bugün eskiden olduğu gibi aynı ruhla üretkenliğimizi devam ettirebilmemiz ve bu topraklar üzerinde daha yaşanılası bir vatan olarak devam edebilmemiz, esnaf kardeşlerimizin üretkenliğine bağlıdır. Onlara büyük vazife düşüyor. Üretmeye devam etmeleri lazım. Üretirken kendi aralarındaki dayanışmayı birliği beraberliği güçlü tutmaları, üretirken standardı bozmamaları, kimseye kötü davranmamaları lazım ki Ülkemiz daha iyi konuma gelsin.Onlarda ülkemizde oluşan artı değerden daha fazla pay alarak büyüsünler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftası kapsamında Aydın Valisi Yavuz selim Köşger tarafından İlin Ahisi ödülü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin "Kutlama Mesajı" Nedim Samancı'ya verilirken, İlin Kalfası seçilen Gözde Kurfalı ve ilin çırağı seçilen Abdullah Enes Söğütçü'ye Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ödülleri takdim edilerek şed kuşatma töreni yapıldı. Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ tarafından Efeler Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüğü'nden mezun olan başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Bayan Mehteran Takımı ve Aydın Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri izlendi. Gösterilerin ardından protokol heyetinin esnaf stantlarını gezmesi ile tören sona erdi.

Törene katılanlara Ahilik Pilavı ikramı yapıldı.

Kutlamalara Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan, oda başkanları, esnaflar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.