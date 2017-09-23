Aydın’da Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Başladı

Aydın'da turunçgil meyvelerinde katile ve verim düşüklüğüne neden olan Akdeniz meyve sineği zararlısıyla mücadele çalışmaları başladı.

Aydın'da turunçgil meyvelerinde katile ve verim düşüklüğüne neden olan Akdeniz meyve sineği zararlısıyla mücadele çalışmaları başladı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, yapılan açıklamayla il genelinde Akdeniz meyve sineği mücadelesinin başladığını duyurdu. Açıklamada, meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemde Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin önemine değinildi.

Akdeniz meyve sineğinin (Ceratitis capitata) turunçgil meyvelerini kurtlandırmak suretiyle dökümlere ve meyve kalitesinin düşmesine neden olan en önemli turunçgil zararlısı olduğu belirtilen açıklamada; "Turunçgil bahçelerinde her yıl mücadelesi yapılması gereken Akdeniz Meyve Sineği'nin, mücadeleye başlama zamanını tespit etmek için müdürlüğümüz elemanlarınca her yıl tuzaklama çalışmaları yapılmaktadır. Bu yıl da ilimizi temsil edecek şekilde turunçgil bahçelerine Ağustos ayı içerisinde asılan tuzaklar her hafta kontrol edilerek ergin sineğin çıkışı ve populasyon yoğunluğu izlenmiştir. Ancak mücadelenin başlaması için tuzaklarda sineğin görülmesinin yanı sıra meyvelerin vuruk olgunluğu dönemine gelmesi gerekmektedir ki; bu da meyve kabuğunda hafif renk dönüşümünün başladığı ve meyvenin tatlanıp sulanmaya başladığı dönemdir. İlimizdeki meyveler vurma olgunluğu dediğimiz döneme geldiğinden, üreticilerimizin mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadele ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yolu ile ayrıca ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, 7-10 günlük aralıklarla hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam etmelidir. Biyoteknik mücadele yöntemi ile kitlesel tuzaklama yapılacak ise bahçelere asılan kitlesel tuzaklar meyve hasadına kadar ağaçlarda asılı kalmalıdır ki; kitlesel tuzaklara gelen Akdeniz meyve sinekleri yakalanarak mücadele sezonu tamamlanmış olacaktır. Ayrıca biyoteknik mücadele yöntemini seçen üreticilerimiz Bakanlığımızın "Biyoteknik Mücadele Destek" ödemesinden de yararlanabileceklerdir. Arı ölümlerini önlemek için ilaçlamadan önce çevrenizdeki arıcıları bilgilendiriniz" denildi.