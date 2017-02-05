Aydın’da Aşırı Süratli Otomobil Yaşlı Adama Çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız yaptığı için kırmızı ışıkta duramayan otomobil, bisikletli yaşlı adama çarptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız yaptığı için kırmızı ışıkta duramayan otomobil, bisikletli yaşlı adama çarptı.

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Nazilli Polis Okulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde iki gencin bulunduğu otomobil, aşırı sürat nedeniyle kırmızı ışıkta duramadı. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yaya geçidinde yürümeye başlayan bir kişinin uyarılarına rağmen duramayan otomobil, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Metrelerce havaya fırlayarak yere düşen yaşlı adamın yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve diğer sürücüler yetişti.

Yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı sürat yaptıkları için kazaya neden olan gençler, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İhmal sonucu meydana gelen kaza ve sonrasında yaşananlar seyir halindeki bir aracın kameralarına yansıdı.