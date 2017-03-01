Aydın’da Barış Ve Kardeşlik Ezgileri Yankılandı

Ezgi müzik türünün önde gelen isimlerinden Ömer Karaoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda konser verdi.

Ezgi müzik türünün önde gelen isimlerinden Ömer Karaoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda konser verdi.

ADÜ ile Aydın'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleşen konsere Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr.Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaptığı besteler ve seslendirdiği ezgiler ile müzikseverlerin içine işleyen nağmelerin sahibi Ömer Karaoğlu, 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin direnişine destek verdiği gerekçesiyle okul yönetimince baskı uygulanmış ve akabinde istifa ederek akademik hayatını noktalamıştı. Konser sırasında o günleri değerlendiren Karaoğlu, "28 Şubat döneminde bu ülkenin gençlerine büyük zorluklar yaşatıldı. Başörtüsü sebebiyle eğitim hakları ellerinden alınan gençlerin yanında olmak bizim için onurdur. Tüm mazlum milletlerin umudu olan güzel ülkemizin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. 28 Şubat karanlığı artık geride kaldı. İnşallah daha da güzel günler görecek bizim evlatlarımız. Zaman bizim sevdamıza gebedir" diye konuştu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde gençler müziğin etkisiyle kendinden geçerken parçaları hep bir ağızdan söyledi. Ezgilere tempo tutan gençler, yoğun bir tezahürat ile sevgi gösterisinde bulundu.

Konserin sonunda dinleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Ömer Karaoğlu'na, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, teşekkür belgesini verdi.