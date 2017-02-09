Aydın’da Bylock Kullanıcısı 8 Polis Tutuklandı

Aydın'da KHK ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLocuk'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 polis memurundan...

Aydın'da KHK ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLocuk'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 polis memurundan 8'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda daha önce KHK ile meslekten ihraç edilen ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLocuk'u kullandıkları tespit edilen 9 eski polis gözaltına alınmıştı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan 9 eski polis memuru bu sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanrak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.