Aydın’da Çatıdan Yükselen Duman Korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanının çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanının çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Çine Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarının kesiştiği noktada bulunan bir apartmanının çatısından yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yaptıkları incelemede yoğun dumanın baca içerisinden geldiğini tespit ettiler.

Apartman sakinleri ve çevredekiler, Bey Camii yanındaki apartmandan gelen yoğun dumanın bacadan kaynaklandığının anlaşılması üzerine rahat bir nefes aldılar.