Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Gözaltıya Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, KHK ile meslekten ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin eylemi 6'ıncı gününe girdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, KHK ile meslekten ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin eylemi 6'ıncı gününe girdi. Her gün gözaltına alınıp haklarında işlem yapılan sendikacıların son eyleminde 5 sendika üyesi gözaltına alındı.

Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda beş günden bu yana çeşitli eylem yapma girişimlerinden bulunan Eğitim-Sen üyelerinin eylemleri sürüyor. Meydanda izinsiz olarak vatandaşa iş güvencesi ile ilgili olarak bildiri dağıtarak basın açıklaması yapmak isteyen eylemciler, polis tarafından uyarılmalarına rağmen eylemlerini sürdürmekte ısrar etti.

Yaptıkları çalışmanın yasal olmadığını ve bu konu da Valilik tarafından iznin verilmediğini belirten Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Satılmış Karakaya, Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Gün'ü ikaz etti. Eyleme katılan 5 sendika üyesinin uyarılara olumsuz cevap vermesinin ardından eylemci grup gözaltını aldı.

Daha önceki 5 günde idari yaptırım uygulanarak serbest bırakılan eylemciler, sağlık raporu alınmasının ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.