  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi

» »
Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi
Aydın Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine Valilik tarafından izin verilmediği için polis müdahale etti.

Aydın Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyelerine Valilik tarafından izin verilmediği için polis müdahale etti. Açıklama ve eylem yapmakta direnen çok sayıda sendika üyesi gözaltına alındı.

Aydın'da görevden alınan öğretmen arkadaşları için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi kişiler Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda çok sayıda Eğitim-Sen üyesi saat 15.00 sıralarında basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Valilik izni olmadığı gerekçesiyle polis ekipleri megafonla eylemcileri uyardı. Polisin uyarılarına rağmen oturma ve açıklama yapmakta direnen sendika üyelerine polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Eyleme İzin Verilmedi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Satılmış Karakaya, eylem yapmak isteyen sendikacıları Aydın Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından iznin olmadığını ifade etti. Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Gün de kendilerine bu konu ile ilgili her hangi bir yasak ulaşmadığını belirterek "Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız ihraç edildi ve açığa alındı. KESK'in kararı ile tüm Türkiye'de bu tür açıklamalar yapılıyor. Hatta bugün Aydın sınırları içinde Kuşadası'nda aynı basın açıklaması yapıldı. Daha önceki açıklamalarımızda hiçbir sorun yaşanmazken bugün keyfi bir şekilde engellenmemizi kabul etmiyoruz. Anayasal bir suç işleniyor. Biz sendikal hakkımızı kullanıyoruz. İşimizden aşımızdan edildik bunu kabul etmemiz mümkün değil" diyerek açıklama yapmaya devam etti. Bunun üzerine çevik ve sivil ekipler eylemcileri gözaltına aldı.

Slogan Attılar

Eylemciler ifadeleri alınmak üzere polis tarafından araçlara bindirilerek karakola götürürdü.

Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi

Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi

Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi

Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nın Restorasyon Projeleri Sergileniyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Milas Bodrum Karayolunda Otomobil Takla Attı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Özgüven’den Engelli Ve Yardıma Muhtaçlara Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Aydın’da Eğitim-sen Eylemine Polis Müdahalesi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Üniversite Öğrencileri Mesire Alanını Gezdi18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Gömeçli Zeytinci Organik Zeytinyağı Üretti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Başkan Sümer: “Tarımsal Sulamada Ki Elektrik Borçları Yapılandırılıyor”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
  • Felçli Hasta Yardım Bekliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Kuşadası, Bükreş Ve Sofya Fuarlarında Tanıtılıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”18 Şubat 2017 Cumartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti