Aydın’da Elektronik Sigara Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 adet kaçak elektronik sigara ile 68 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 adet kaçak elektronik sigara ile 68 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ülke genelinde kullanımı oldukça yaygınlaşan gümrük kaçağı elektronik sigaraların ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde belirlenen bir şüpheli araç İzmir-Aydın karayolu üzerinde durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada muhtelif marka ve miktarlarda 13 adet elektronik sigara ile 68 adet elektronik sigara likidi ele geçirilsi. Araçta bulunan Ş.Ş. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.