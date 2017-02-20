Aydın’da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Didim'de görev yapan avukat H.B. ile öğretmen ve hastane başhekim yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.