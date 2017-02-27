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Aydın’da Fetö’den 22 Kişi Daha Tutuklandı

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Aydın’da Fetö’den 22 Kişi Daha Tutuklandı
Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son 15 günde adliyeye sevk edilen 11'i kamu görevlisi 22 kişi tutuklandı.

Aydın'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son 15 günde adliyeye sevk edilen 11'i kamu görevlisi 22 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan bilgilendirmede; "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak ilimizde yapılan mücadele kapsamında 13- 27 Şubat 2017 Tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kamu kurumlarında görevli 11 kişi tutuklanmış, 14 kişi hala gözaltında olup, 28 kişinin aranmasına devam edilmektedir. Kamu görevlilerinin dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi tutuklanmış, 10 kişi gözaltında olup, 156 kişinin aranmasına devam edilmektedir" denildi.

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