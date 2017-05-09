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Aydın’da Fetö’nün 24 Mahrem İmamı Tutuklandı

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Aydın’da Fetö’nün 24 Mahrem İmamı Tutuklandı
Aydın'da FETÖ'nün emniyet "mahrem imamı" yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Aydın'da FETÖ'nün emniyet "mahrem imamı" yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde emniyetin mahrem imamlarına yönelik yaptığı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 15 şüpheli Cuma günü öğle saatlerinde Aydın Adliyesine sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcılığında gece yarısına kadar devam eden ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diğer 9 mahrem imam ise emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hepsinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 24'e yükseldi.

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