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Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı

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Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı
Baharın müjdecisi Hıdrellez, Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Baharın müjdecisi Hıdrellez, Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gün boyunca Pınarbaşı meydanının farklı bölgelerinde kurulan şişme oyun parklarında eğlenen çocuklar, bayramı coşku ile kutladı. Şenliğe katılan çocuklar ve aileler yumurta taşıma, halat çekme gibi ödüllü alan yarışmaları ile eğlenceli vakit geçirdiler. Yarışmaları kazanan çocuklar ve ailelerine ödülleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından takdim edildi.

Büyükşehir Konservatuvar hocaları ve öğrencilerin söylediği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirdiği Hıdırellez özel konserinde, birbirinden değerli sanatçıların unutulmayan eserleri seslendirildi.

Tüm gün süren etkinliklerin ardından, vatandaşlar böyle güzel bir gün geçirdikleri için, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı

Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı

Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı

Aydın’da Hıdrellez Coşkuyla Kutlandı

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