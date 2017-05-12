Aydın’da İlçe Sağlık Müdürleri Durum Tespiti Yaptı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Sağlık Müdürleri düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya gelerek, ilçedeki binaların...

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Sağlık Müdürleri düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya gelerek, ilçedeki binaların durumları ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Sağlık Müdürleri bir araya gelerek ilçe değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serkan Şenel, ilçelerde yapılan sağlık yatırımlarıyla ilgili değerlendirme sunumu yaparken, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ilçe bazındaki bina durumları ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Çalışmaların daha verimli hale getirilebilmesi için ilçe müdürleri ile görüş alış verişinde bulunuldu. Bundan sonraki değerlendirme toplantılarının inceleme , değerlendirme sonucu eksikliklerin tespitleri ve çözümlerinin daha verimli olabilmesi için yerinde değerlendirme planlaması yapıldı.