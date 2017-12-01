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Aydın’da İlham Askeroğlu Rüzgarı Esti

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Aydın’da İlham Askeroğlu Rüzgarı Esti
Azerbaycanlı ses ve opera sanatçısı İlham Askeroğlu'nun Türkiye ve Azerbaycan halk müziklerinin seçkin örneklerini seslendirdiği konser, Adnan Menderes...

Azerbaycanlı ses ve opera sanatçısı İlham Askeroğlu'nun Türkiye ve Azerbaycan halk müziklerinin seçkin örneklerini seslendirdiği konser, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda gerçekleşti.

Etkinliğe başlamadan önce konuşma yapan İlham Askeroğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olduğunu dile getirdi ve ortak tarihe ve kültüre sahip bu iki devletin geçmişten günümüze dayanışmasını anlatarak " Bayrak bizleri birleştirir. Var olsun Türkiye. Var olsun Azerbaycan. Var olsun Türkiye Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

Türk ve Azerbaycan ezgilerinin yankılandığı salonda, Âşık Veysel'den Barış Manço'ya, Sarı Gelin'den Kerkük Türküsü'ne kadar halk arasında bilinip sevilen sanatçıların eserlerine yer verildi. İlham Askeroğlu'nun türkülerine, seyirciler de eşlik etti. Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandığı salonda, duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinliğin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, İlham Askeroğlu ve ekibine teşekkür belgesi ve ADÜ hediye paketlerini vererek kendilerini tekrar ADÜ'de görmek istediklerini ifade etti.

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