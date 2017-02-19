  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun -1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -5 °C
  • Trabzon 7 °C

Aydın’da İntihar Girişimi

» »
Aydın’da İntihar Girişimi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bunalıma giren H.K ikamet ettiği evin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bunalıma giren H.K ikamet ettiği evin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen çıktığı yerden indirilemeyen H.K, çocuğunun yanına getirilmesi ile ikna olarak intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre Aydın Devlet Hastanesinde hizmetli olarak görev yapan H.K, bir hafta önce eşinin evden çocuğunu alarak ayrılmasının ardından bunalıma girdi. Son dört gündür Aydın Devlet Hastanesindeki işine gitmediği iddia edilen H.K. gece saat 21.00 sularında, ikamet ettiği 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin haber vermesi ile Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldiler. İtfaiye ekipleri H.K.'nın aşağıya atlama ihtimaline karşı branda gererek önlem aldı.

Mahalle sakinlerinin meraklı bekleyişi devam ederken, emniyet yetkilileri de H.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. H.K. bir türlü ikna edilemezken, olay yerine gelen çocuğunu görünce intihardan vazgeçti. Emniyet Yetkililerinin gözetiminde binanın çatısından aşağıya indirilen H.K ve çocuğu ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın’da İntihar Girişimi

Aydın’da İntihar Girişimi

Aydın’da İntihar Girişimi

Aydın’da İntihar Girişimi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan;18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Aliağa’da Çocukların Tiyatro Keyfi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • 86’ncı Dakikada 1-1 Olan Maç 3-3 Bitti18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • Huzur Operasyonunda 5 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Eğitim Bir-sen Bursa Şubesi 25 Yılda Hizmet Edenleri Plaketle Ödüllendirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Milas’ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 19:03
  • Kuşadası’nda Trafik Kazası, 1 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Bodrum Da Tirhandil Yelken Yarışları18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Ortaca’da Şehit Kızı Melek Naz’a Doğum Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti