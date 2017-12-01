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Aydın’da Kınalı Kuzular Yemin Etti

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Aydın’da Kınalı Kuzular Yemin Etti
Aydın Jandarma Eğitim Taburu Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 123 kısa dönem er olmak üzere 1490 asker yemin etti.

Aydın Jandarma Eğitim Taburu Komutanlığı'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 123 kısa dönem er olmak üzere 1490 asker yemin etti.

Aydın Jandarma Eğitim Taburu Komutanlığı Şehit Abdulkerim Büyük Kışlası'nda gerçekleşen törende acemi eğitimlerini tamamlayan1997-4 tertip ve 369'ncu kısa dönem olmak üzere 1490 asker yemin etti. Yemin töreni sonrası koşarak binlerce asker arasında çocuklarını arayıp bulan asker aileleri, çocuklarına sarılarak hasret giderirken, duygusal anlar yaşandı.

Acemi erlerin yemin töreni, sancağın yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından 1997-4 tertip ve 369'ncu kısa dönem olmak üzeri 1367 asker, üzerinde Türk Bayrağı ve silahların bulunduğu masaların başında komutanlarının sözlerini tekrar ederek yemin etti. Daha sonra Jandarma er Oğuzhan Kutlu, yaş kütüğüne plaket çaktı. Törende atış ve spor eğitimlerinde birinci olan askerlere hediyeleri verildi. Geçmiş dönemlerde aynı kışlada askerlik yapan babalarına, acemi eğitimini tamamlayan evlatları tarafından hediye takdim edildi. Jandarma Er Muhammet Fidan tarafından okunan "Gözün Aydın Olsun" isimli şiir töreni izlemeye gelen aileleri gözyaşına boğdu.

Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Ergül törende yaptığı konuşmada, "İçeceğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Askerlik andı ile kutsal vatan hizmetini sizden önceki büyüklerinizden devralacak bu kutsal nöbeti en iyi şekilde tutacak, sizden sonraki kardeşlerinize gururla ve onurla devredeceksiniz. Değerli anne ve babalar kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, çok kısa bir sürede üstün gayret göstererek karşınıza sarsılmaz bir irade ile dimdik durmakta ve sizlerin huzurunda ant içmek için hazır bulunmaktadırlar. Bu görkemli tabloyu oluşturarak sizleri yüksek bir heyecan ve coşkuyla selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır" diye konuştu.

Geçiş töreninin ardından askerler yakınları ile bir araya gelmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Tören sonrası aileler asker evlatlarının yanına koşarak gitti. Aileleriyle ve sevdikleriyle buluşan acemi erler sarılarak hasret giderdiler.

Acemi birliğini tamamlayan askerler, yeni görev yerlerine dağılmak üzere kışladan ayrıldılar.

Yemin törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutan Yardımcılığında görevli personel Kıdemli Albay Kamuran Ersan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Evrim Karakoz, Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Ergül, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan daire müdürleri, askeri erkan, askerler ve aileleri katıldı.

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