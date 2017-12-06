Aydın’da Kudüs Protestosu

Aydın'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, ABD Başkanı Trump'ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı"...

Aydın'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, ABD Başkanı Trump'ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aydın İl Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri Amerika Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıyacağı" açıklamalarına tepki gösterdi.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda öğle namazı sonrası yapılan açıklamada Kudüs'ün İslam aleminin ilk kıblesi olduğunu belirten TÜGVA Aydın İl Temsilciliği Başkan vekili Sefa Işık, "Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmakta. Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizm bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüsümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulundu. Bu eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Alem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak Amerika ve İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve O'na teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye geldi. Mazlumların hakkını daha gür sesle Türkiye tarihinin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek, okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de din, dil ve ırk ayrımı göz etmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecek. Kendilerini dünyanın efendisi, dünyanın diğer kalanını da kölesi olarak gören kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bencil, vahşi ve saldırgan medeniyetin mensuplarını insanlığa davet ediyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, AK Parti Aydın eski İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Mustafa Enes Yıldız, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Ali Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.