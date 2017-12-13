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Aydın’da Kuruluş Müdürleri Toplantısı Yapıldı

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Aydın’da Kuruluş Müdürleri Toplantısı Yapıldı
Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde kuruluş müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde kuruluş müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş müdürleri ile toplantı salonunda İl Müdürü Seyfi Bozçelik başkanlığında kuruluş müdürleri toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in konuşmasıyla başlayan toplantıda, gündemde yer alan konular görüşülerek çözüm önerileri tartışıldı.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların hizmet modelleri daha kaliteli ve nitelikli hale getirmek amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda, Aile Danışmanlığı, Boşanma Süreci Danışmanlığı, Sosyal Ekonomik Destek (SED)'le desteklenen ailelerin psiko-sosyal yönden desteklenmeleri, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimler verilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuruluş müdürlerinin aylık yapmış olduğu faaliyetlerin sunumu, istek ve önerileri dinlendi. 2018 yılı eylem planı hazırlanması karara bağlanırken, toplantı karşılıklı görüş ve düşüncelerin paylaşılmasının ardından son buldu.

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