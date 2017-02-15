Aydın’da ‘Medya İletişim’ Ve ‘Arabuluculuk’ Büroları Hizmete Açıldı

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan medya ve yargı arasındaki işlerliği hızlandırmak ile hukuki uyuşmazlıkların çözümü çalışmaları kapsamında...

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan medya ve yargı arasındaki işlerliği hızlandırmak ile hukuki uyuşmazlıkların çözümü çalışmaları kapsamında Aydın Adliyesi'nde "Medya İletişim" ve "Arabuluculuk" bürolarının açılışı gerçekleştirildi.

Aydın Adliyesi'nde yargıyla ilgili konularda doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla kurulan "Medya İletişim Bürosu" ile taraflar arasında hukuki uyuşmazlığın mahkemeye başvurmadan çözüme kavuşturulmasını sağlayacak olan Arabuluculuk Bürosu" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Abdülkadir Kutluk, BİK Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, AGC Başkanı Semra Şener ve ABGC Başkanı Mehmet Aydın ile davetliler katıldı.

Medya İletişim Bürosu'nun hizmete açılmasının Aydın'a hayırlı olmasını dileyen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, "Aydın Adliyesi Medya İletişim Bürosu vasıtasıyla kamuoyunu yakından ilgilendiren soruşturmalarda ve kovuşturma aşamasına geçilmiş yargılamalarda ilk ağızdan ve gizliliği ihlal etmeyecek bilgiler verilerek kamuoyunun hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmesi mümkün olacak. Aydın Adliyesi Medya İletişim Bürosu vasıtasıyla kamuoyunu yakından ilgilendiren soruşturmalarda ve kovuşturma aşamasına geçilmiş yargılamalarda ilk ağızdan ve gizliliği ihlal etmeyecek bilgiler verilerek, kamuoyunun hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi mümkün olacaktır. Bugün açılışını yapacağımız Medya İletişim Büromuz, bireylerin doğru habere ve bilgiye ulaşabilmelerini, kişi özgürlükleri ve güvenliği ile adil yargılanma hakkı arasında tutarlı ve dengeli bir ilişki sağlayacak, kitlesel medya ile yargı oranları arasındaki bağlantıyı güçlendirecektir. Aydın Adliyemizin fiziki şartları yeterli olmadığı için imkanları zorlayarak bu büroyu oluşturduk. Adalet Bakanlığımızın bürolarla ilgili çalışmaları devam ediyor. İmkanlar ölçüsünde gelen talepleri yerine getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Aydın'da 90 arabuluculuk başvurusu oldu

Arabuluculuğun taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında tarafsız, bağımsız ve eğitimli bir üçüncü kişi desteğiyle çözülmesi yöntemi olduğunu kaydeden Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım ise, "İşçi-işveren, kira, alacak-verecek, tüketici uyuşmazlıkları, özel uyuşmazlık konularında yapılan ve kaybedeni olmayan bir çözüm yoludur. Kazan kazan ilkesine sahip gönüllük esası ve tarafların iradelerine bağlıdır. Sorunlar tarafların kendi aralarında çözüldüğü için husumetler azalır, dostluk kazanır. Arabulucuya dava açılmadan önce ve dava açıldıktan sonra da gidilebilir, yani uyuşmazlığın her döneminde arabuluculuğa başvurulabilir. Arabuluculuğa gitmekle mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz. Geçen Ağustos ayında faaliyete başlayan Arabuluculuk Merkezimizde bugüne kadar 60 başvuru alınmış, bu başvuruların 3 tanesi ile anlaşma, 2 tanesi harici anlaşma ile çözüldü. Arabulucularımız bu anlaşmaları yaklaşık bir saatlik süre içinde çözdü" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından "Arabuluculuk" ve "Medya İletişim" bürolarının açılışı katılımcılar tarafından yapıldı. Açılışların ardından büroların yapacağı çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verildi.