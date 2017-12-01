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Aydın’da Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim

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Aydın’da Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumları çevresinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan umuma açık yerler denetlendi.

Aydın'da huzurun sağlanması ve özellikle çocukların korunmasına yönelik denetim uygulamaları kapsamında polis okullar bölgesindeki mekanları sık sık denetlemeye başladı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Efeler İlçe merkezindeki okul ve çevrelerinde yer alan internet kafe, kahvehane, büfe gibi umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında, polis ekipleri umuma açık yerlerde bulunan vatandaşlara kimlik sorgusu yaparken, çalışanların da kişilerin de kimliklerini kontrol eden ekipler mekanların iş açma ve çalıştırma ruhsatlarını da inceledi.

Yıl boyunca; Vatandaşların ve öğrencilerin huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların olumsuz olarak etkilenebileceği her türlü zararlı unsurlardan uzak tutulması, güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla huzur uygulamalarının devam edeceği belirtildi.

Vatandaşlar uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, özellikle okullar bölgesindeki uygulamaların bir çok olumsuzluğu ortadan kaldırdığını belirttiler.

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