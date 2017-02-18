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Aydın’da Okullar Dys’ye Geçti

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Aydın’da Okullar Dys’ye Geçti
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Doküman Yönetim Sistemi (DYS) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ardından il genelindeki diğer...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Doküman Yönetim Sistemi (DYS) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ardından il genelindeki diğer okulalarda da kullanılmaya başlandı.

e-Devlet sisteminin dönüşümünün sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Doküman Yönetim Sistemi (DYS)", İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ardından Aydın'daki resmi 737 okul ve kurumda kullanılmaya başlandı. DYS Yazışma Sistemi ile kağıt israfına son verilceği öğrenilirken, aynı zamanda arşivden de tasarruf sağlayacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DYS Yazışma Sistemi, kağıt israfına son veriyor, zamandan, kalemden, arşivden tasarruf sağlıyor. Sistem üzerinden evrak takibi yapılabilecek, yazılar daha hızlı ve güvenli olarak ilgili birimlere ulaştırılabilecek. Yazı yazıldıktan sonra günler değil, saatler içinde yazılara cevap alınıp sonuca ulaşılabilecek.Çağımıza son derece uygun olan bu teknolojinin ilimize hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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