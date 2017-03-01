Aydın’da Polislerin Dişleri Güven Altında

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlık Takipte, Emniyet Sağlıklı Gülüşlerde,...

Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlık Takipte, Emniyet Sağlıklı Gülüşlerde, Polisimizin Dişleri Güvende" projesi kapsamında polislerin diş taraması başladı.

Protokol kapsamında, Aydın Polisevinde başlayan diş taramalarına Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ile Aydın Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Selma Özcan'da katıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, "Maalesef diş sağlığımıza önem vermiyoruz. Aydın Kamu Hastaneler Birliği olarak diş sağlığmızı karşılamak üzere böyle bir protokol önerdiler, bizde memnuniyetle kabul ettik, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca aramızda yaptığımız bu protokolun darısı diğer kurumlarada diyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen protokol kapsamında Genel Sekreterliğe bağlı merkez, Nazilli ve Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerince, 01 Mart -30 Nisan 2017 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünün belirleyeceği alanlarda, tüm personelin genel "Diş ve Ağız Sağlığı Taramasından geçirilmesi ve basit düzeydeki tedavilerin yapılmasının sağlanması, tespit ve teşhis edilen hastalıkların ileri düzeydeki tedavilerinin yapılabilmesi için "Diş ve Ağız Sağlığı Merkezlerimize" gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanacak.