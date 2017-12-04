Aydın’da Servisler Çarpıştı, 3 Öğrenci Hafif Yaralandı

Aydın'da akşam saatlerinde öğrenci taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu servis minibüslerinden biri devrildi.

Aydın'da akşam saatlerinde öğrenci taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu servis minibüslerinden biri devrildi. Kazada 3 öğrenci kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye okullardan aldıkları öğrencilerin büyük çoğunluğunu evlerine teslim eden Şakir A. yönetimindeki 09 P 0329 plakalı öğrenci servisi ile Tayfun O. yönetimindeki içerinde öğrenci bulunmayan 09 P 0264 plakalı öğrenci servisi kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada 09 P 0264 plakalı içerisinde öğrenci bulunmayan servis aracı devrilirken kazada diğer minibüste bulunan 3 öğrenci ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin hafif yaralandığı belirtildi.