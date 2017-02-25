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Aydın’da Tarım Danışmanı Eğitimi Yapılacak

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Aydın’da Tarım Danışmanı Eğitimi Yapılacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü tarafından, Tarım Danışmanı/Yayımcı Sertifikası almış olan Ziraat Mühendisi, Teknikeri ve Teknisyenlerine...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü tarafından, Tarım Danışmanı/Yayımcı Sertifikası almış olan Ziraat Mühendisi, Teknikeri ve Teknisyenlerine yönelik 16 Mart 2017 tarihinde eğitim düzenlenecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü İncir toplantı salonunda düzenlenecek eğitime katılmak isteyenlerin belirtilen tarihte toplantı salonunda hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü tarafından yapaılna açıklamada, " Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında düzenlenen Tarım Yayımcısı veya Tarım Danışmanı Sertifikaları Sınav Uygulama Esaslarının sertifikaların vize edilmesini düzenleyen 17.Maddesi gereği üç yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava girmek zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekmektedir. Vize işlemi için Bakanlık Merkez ve Taşra birimleri, diğer kamu kurum / kuruluşları, üniversiteler veya meslek kuruluşlarında düzenlenen ve en az bir gün süreli tarımla ilgili eğitimler esas alınır. Bu amaçla ilimizde Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikası almış olan Ziraat Mühendisi /Teknikeri/Teknisyenlerine yönelik olarak 16 Mart 2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz İncir Toplantı Salonunda aşağıdaki program doğrultusunda bir günlük eğitim düzenlenecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin belirtilen tarihte toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir" denildi.

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