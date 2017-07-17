Aydın’da Tatlı Sulara, Yavru Sazan Bırakıldı

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Aydın'daki 21 adet göl, gölet ve azmaklara 110 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Aydın'da tatlı su kaynaklarına 110 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Aydın'daki 21 adet göl, gölet ve azmaklara 110 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Bakanlığımız, ülkemiz su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin; korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında yürütülmektedir. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesislerinde 2017 yılında üretilen 5 milyon sazan balığı yavrusundan İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda 110 bin adet ilimize tahsis edilmiş ve ilimizdeki 21 adet göl,gölet, azmaklara bırakılmıştır. Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm den küçük balıkların avlanmaması ve en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması çalışmalarına devam edilecektir" denildi.