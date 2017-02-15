Aydın’da Trafik Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemin başlaması nedeniyle okul...

Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemin başlaması nedeniyle okul çağındaki çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları için Aydın Şoförler Odası Başkanlığı Toplantı salonunda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Erkan Azak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Jandarma ve Emniyet Trafik Şubesi yetkilileri ve servis şoförleri katıldı.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yapmış oldukları mesleğin önemini bildiklerini belirterek, "Okul servis aracı işletmecileri olmamız dolayısıyla ayrıca bir önem arzetmekteyiz. Şöyleki, en değerli varlıklarınız bizlere emanet. Bu emaneti her zaman erken vakitte evlerinden alıp, akşam ailelerine teslim ediyoruz. Bunun için bizler için koyulmuş olan kurallar kanunlar ve yönetmeliklere harfiyen uymamız önem arz etmektedir. Bunun yanında meslek ahlakımızla ilgili ahidevrandan gelen geleneklerimizi devam ettirmek suretiyle onlara iyi örnek olmak, okuldan sonraki ilk gördükleri insan olarak bizi örnek alacaklarını bilerek hareket etmek hepimizin birinci görevidir. Bu amaçla bugün tertip edilmiş toplantıyı odamızda yapmalarından dolayı başta sayın valim olmak üzere, emniyet müdürümüze ve diğer katılımcılara ayriyetten teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ'da, trafik güvenliğinin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerektiğini ifade ederek "Bir araya geldiğimiz bu ortamda çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları, daha güvenli okul yolları oluşturmak, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermeleri amacıyla trafik güvenliğini arttırıcı önlemlerin alınması ve bunların devam edilebilirliği yetkili kurumların ödev ve sorumluluğunda olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Servislere özellikle gps çakılması ve hız kuralları yönünden izlenmesi, çocukların servise biniş ve iniş saatlerinin mesaj çekilerek ailelere bildirilmesi taşıma sınırının üzerinde öğrenci alınmaması sigorta ve muayenlerinin zamanında yapılması çocukların emniyet kemeri kullanması araç içi düzenin sağlanması iniş ve binişlerde yardımcı olacak rehber personel bulundurulması kolluk kuvvetleri ile birlikte okul yönetimlerince servis araçları ve şoförlerinin teknik ve yeterlilik yönünden incelenmesi şöfor ve rehber personelin öğrenciye yaklaşımı bununla birlikte örnek olacak davranışların denetlenmesi trafik güvenliği bilincinin aşılanması doğru davranışların yaşam biçimi olarak benimsenmesi hepimizin hedeflerindendir" dedi

Vali yardımcısı Alper Faruk Güngör'de, "Servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek en önemli hedefimizdir. Emniyet genel Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu öğrencilerimizin taşıma güvenliğinin sağlanması konulu toplantıda sizlerle bir aradayız. Okul servis araçlarile taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları sıfıra indirmek ikinci eğitim-öğretim döneminin en önemli hedefi olmak durumundadır. Aydın'da yaklaşık 3000 aracımız bu sahada faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda bu araçların 1876 tanesini denetlemişiz. 67 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. İnşallah yapılacak bu denetimlerle sizlerin bu göstereceği duyarlılıkla bunları daha da aza indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan bilgilendirme toplantısını yapmak üzere burada bulunduklarını söyleyen Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Erkan Azak ise, "Daha huzurlu daha güvenli bir taşıma sistemi oluşturulması için neler yapabiliriz bununla ilgili bu toplantıyı planladık. Her insan bu ülke için vazgeçilmez bir değerdir. Yarınlarımızı oluşturacak çocuklarımız olursa bizler için daha da önem arz etmektedir" diyerek trafik kural ve kaideleri ile yaşamayı mutlaka öğrenmek zorunda olduğumuzu ifade etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından servis taşımacılığı yapan şöforler söz alarak, özellikle okul önlerindeki trafik sorunu ve korsan taşımacılığın önününe geçilmesi hususunda görüş belirttiler. Servisciler bu sorunların yetkili kurumlar tarafından önlem alınarak gereğinin yapılmasını talep ettiler.