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Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araca çarparak ters dönmesi sonucu araçta...

Aydın'ın Efeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araca çarparak ters dönmesi sonucu araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza. Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen bayan sürücünün kullandığı 09 KC 794 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, Ayko 3. Cadde üzerinde park halinde olan başka bir araca çarparak yol üzerinde ters döndü. Araçta bulunan bayan sürücü ve çocuğu 112 Acil servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aydın’da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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