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Aydın’da ‘Türküler Bizi Anlatıyor’ Konseri Düzenlenecek

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Aydın’da ‘Türküler Bizi Anlatıyor’ Konseri Düzenlenecek
AYDIN(İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde "Türküler Bizi Anlatıyor" adlı Türk Halk Müziği konser hazırlıkları sürüyor.

AYDIN(İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde "Türküler Bizi Anlatıyor" adlı Türk Halk Müziği konser hazırlıkları sürüyor.

Aydın Kültür Merkezi Salonunda 04 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Şef TRT Sanatçısı Özgür Demirhan eşliğinde düzenlenecek konsere 17 kişilik koro ve 13 kişilik saz ekibi katılacak.

Efeler ilçesin de 6 hafta önce "Türküler Bizi Anlatıyor" prova çalışmalarına başladıklarını belirten şef Özgür Demirhan, gerek koro gerekse saz ekibi tamamen yöre halkından oluştuğunu, düzenlenecek konserin ağırlıklı olarak yöre türkülerin seslendirileceğini belirtti.

Koro ekibi Türk Halk Müziğine ilgi gösteren çeşitli meslek gurupların dan oluştuğunu belirten Şef Özgür Demirhan,

"Kursiyerlerimiz türkülere aşık ve gönül vermiş insanlar oldukları için bir buçuk ay gibi kısa sürede konser verebilecek duruma geldi. Ağırlıklı yöre türküleri olmak üzere her yöreden de türküler seçildi" diye konuştu.

Düzenlenecek "Türküler Bizi Anlatıyor" konserin ücretsiz ve herkesin davetli olduğu belirtildi.

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