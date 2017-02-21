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Aydın’da Tütün Kontrol Toplantısı Yapıldı

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Aydın’da Tütün Kontrol Toplantısı Yapıldı
Aydın'da, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki 4207 sayılı kanun hükümlerine uyumu sağlamak ve vatandaşların tütün...

Aydın'da, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki 4207 sayılı kanun hükümlerine uyumu sağlamak ve vatandaşların tütün dumanından pasif etkilenimlerini önlemek amacıyla geliştirilen "İller Arası Çapraz Denetim Modeli" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığındaki toplantıya, Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, tütün kontrol çalışmalarında görevli Halk Sağlığı Müdürlüğü idarecileri ve iller arası çapraz denetim ekipleri katıldı.

Toplantıda Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'la "İller Arası Çapraz Denetim Modeli" ve denetimler sürecinde karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak bundan sonraki süreçte Vali Koçak'ın talimatları doğrultusunda planlamalar yapıldı.

Bu kapsamda 18 farklı ilden görevlendirilen personel ile farklı bölgelerde tütün denetimi yapılmış olup tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki 4207 sayılı kanun gereği ihlallere müdahale edildiği öğrenildi.

Aydın’da Tütün Kontrol Toplantısı Yapıldı

Aydın’da Tütün Kontrol Toplantısı Yapıldı

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