Aydın’da Yarından İtibaren Soğuk Hava Etkili Olacak

Ege Bölgesi yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Ege Bölgesi yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek olan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için yetkililer ve vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada; "Yarın ilk saatlerde ydın çevreleri ile İzmir'in güney ilçelerinin yerel olarak hafif yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 3derece azalacağı; Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, akşam saatlerinde ve gece bölgenin kuzey ve batı kıyılarında kuvvetli eseceği beklenmektedir. Pazar günü Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeybatı ilçelerinin hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 2 derece azalacağı; rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde ve batısında kuvvetli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile İzmir'in Foça, Çeşme, Urla ve Karaburun gibi kıyı ilçelerinde fırtınamsı eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi günü ise Çanakkale'nin kuzey ve doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeybatı ilçelerinin hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölgenin güneydoğusunda 1 ila 2 derece azalacağı; rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, bölgenin kuzey ve batı kıyılarında kuvvetli eseceği, gece geç saatlerde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.

Zirai don ve buzlanma riski

Ege Bölgesi'ndeki zirai don ve buzlanma olaylarının da yaşanabileceği kaydedilen açıklamada; "Önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık azalmasından dolayı yarın geceden başlayarak hafta boyunca bölgemizin batı kıyıları haricinde kalan yerlerde zirai don ve buzlanma riski bulunmaktadır. Zirai don ve buzlanma ile kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta üreticilerimiz olmak üzere; ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.