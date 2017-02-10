  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Aydın’da Yarından İtibaren Soğuk Hava Etkili Olacak

» »
Aydın’da Yarından İtibaren Soğuk Hava Etkili Olacak
Ege Bölgesi yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Ege Bölgesi yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek olan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için yetkililer ve vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada; "Yarın ilk saatlerde ydın çevreleri ile İzmir'in güney ilçelerinin yerel olarak hafif yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 3derece azalacağı; Rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, akşam saatlerinde ve gece bölgenin kuzey ve batı kıyılarında kuvvetli eseceği beklenmektedir. Pazar günü Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeybatı ilçelerinin hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 2 derece azalacağı; rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde ve batısında kuvvetli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile İzmir'in Foça, Çeşme, Urla ve Karaburun gibi kıyı ilçelerinde fırtınamsı eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi günü ise Çanakkale'nin kuzey ve doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeybatı ilçelerinin hafif yağmurlu, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği; hava sıcaklığının bölgenin güneydoğusunda 1 ila 2 derece azalacağı; rüzgarın kuzey ve doğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, bölgenin kuzey ve batı kıyılarında kuvvetli eseceği, gece geç saatlerde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.

Zirai don ve buzlanma riski

Ege Bölgesi'ndeki zirai don ve buzlanma olaylarının da yaşanabileceği kaydedilen açıklamada; "Önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık azalmasından dolayı yarın geceden başlayarak hafta boyunca bölgemizin batı kıyıları haricinde kalan yerlerde zirai don ve buzlanma riski bulunmaktadır. Zirai don ve buzlanma ile kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta üreticilerimiz olmak üzere; ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Çerçi Sarıgöl’de Esnaflarla Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Başkan Kararman, Att Ve Paramedikler Günü’nü Kutladı10 Şubat 2017 Cuma 13:43
  • Kaymakam Dündar’ın Esnaf Ziyaretleri Devam Ediyor10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Ataşehir’de Herkes Öğrenecek10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Uedaş Kimsesiz Çocuklar İçin Yalova’da10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Bahçesaray’a 179 Güvenlik Korucusu Alınacak10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Müftü Kavillioğlu Külliye İnşaatında İncelemelerde Bulundu10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Bilecik’te Bir İlk: Artık Gece Maçları Oynanabilecek10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Şehzadeler’den Bebeklere ’Hoş Geldin’ Sürprizi10 Şubat 2017 Cuma 13:38
  • Salihli’nin Sultanları, Bursa Maçına Hazır10 Şubat 2017 Cuma 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti